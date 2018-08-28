Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nusaybin ilçesi sınırına komşu Suriye'nin Kamışlı kentinden diğer kentlere tırlarla askeri sevkiyat yapılıyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki tır konvoyunda kapalı kasalı tırlara askeri araçlar ve teçhizatların yüklü olduğu tahmin edilirken, konvoyda çıplak gözle görünür şekilde tırların üzerinde zırhlı personel taşıyıcı, çok sayıda kamyonetler ve ambulanslar bulunduğu gözlemlendi. Genelde gece saatlerinde yapılan sevkiyat, Nusaybin'den görülüyor.