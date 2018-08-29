Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.