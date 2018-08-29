Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon okçuları kutladı
29.08.2018 - 04:04 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’ü kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,Avrupa Okçuluk Şampiyonası,
578137 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578137.aspx
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