Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Yukarı Çiftlik Köyünde ikamet eden R.T., girdiği bunalım sonucu evinde kendini astı. Eve gelen yakınlarının ihbarı sonrasında köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köyde meydana gelen olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. R.T.,'nin intihar etmeden önce köy halkından helallik istediği öğrenildi. R.T.,'nin cansız bedeni Kaman ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.