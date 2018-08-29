Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Yukarı Çiftlik Köyünde ikamet eden R.T., girdiği bunalım sonucu evinde kendini astı. Eve gelen yakınlarının ihbarı sonrasında köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köyde meydana gelen olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. R.T.,'nin intihar etmeden önce köy halkından helallik istediği öğrenildi. R.T.,'nin cansız bedeni Kaman ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Girdiği bunalım intihara sürükledi
29.08.2018 - 04:11 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi ikametinde intihar etti.
Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Yukarı Çiftlik Köyünde ikamet eden R.T., girdiği bunalım sonucu evinde kendini astı. Eve gelen yakınlarının ihbarı sonrasında köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : intihar,bunalım,
578139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578139.aspx
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