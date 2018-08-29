Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar Batman, Elâzığ ve Van’da faaliyet gösteren İHA birliklerinin 4’üncüsü Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurularak göreve başladı. Kurban Bayramı’nda, Türkiye-Irak sınırındaki üs bölgelerinde bayramlaşma ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İHA birliğini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi almıştı. Millî ve yerli savunma sanayi ürünü İHA ve SİHA’lar, son yıllarda terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor.