Şimdiye kadar Batman, Elâzığ ve Van’da faaliyet gösteren İHA birliklerinin 4’üncüsü Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurularak göreve başladı. Kurban Bayramı’nda, Türkiye-Irak sınırındaki üs bölgelerinde bayramlaşma ziyaretlerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İHA birliğini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi almıştı. Millî ve yerli savunma sanayi ürünü İHA ve SİHA’lar, son yıllarda terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor.
Cizre’de İHA birliği göreve başladı
29.08.2018 - 07:46 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 07:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terörle mücadelede önemli başarıya imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) insansız hava araçları (İHA) birliklerine bir yenisi daha eklendi.
Etiketler : iha,cizre,
578167 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578167.aspx
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