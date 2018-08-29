Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

BD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş’ın olay öncesinde keşif yaptıkları tespit edildi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede zanlıların, saldırı sonrasında ise Büyükelçilik yakınlarına gelerek polisin olay yeri inceleme çalışmalarını izlediği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan’ın yürüttüğü ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. 22 Ağustos’taki saldırıdan hemen sonra güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, önemli deliller elde etti. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş’ın olaydan kısa bir süre önce Büyükelçilik çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. İfadelerinde alkol aldıklarını, daha sonra Büyükelçiliğin önünden geçerken yaşanan olaylardan dolayı rastgele ateş açtıklarını söyleyen Çelikten ve Gündaş’ın olaydan önce keşif yaptıklarının tespit edilmesiyle saldırının planlı olma ihtimali de güçlendi.

OLAY YERİNE GERİ GELMİŞLER

Kamera kayıtlarında, güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye 6 el ateş açtıktan sonra kaçan Çelikten ve Gündaş’ın olay yerine geri döndüklerine ilişkin görüntüler çıktı. Zanlıların Büyükelçilik yakınlarına gelerek polisin olay yeri inceleme çalışmalarını izlediği tespit edildi.

İRTİBATLARI ARAŞTIRILIYOR

Her iki zanlının suç kayıtlarının bulunduğu da öğrenildi. Soruşturma kapsamında savcılık, Çelikten ve Gündaş’ın saldırı gecesi ve öncesinde irtibatta olduğu kişileri araştırıyor. Zanlıların HTS kaydını da mercek altına alan savcılık, böylelikle irtibatta olduğu kişileri tek tek tespit edecek.

SİLAH METRUK BİNADA BULUNDU

Bu arada, saldırıda kullanılan silahın kayıp-çalıntı kaydının olduğu aktarıldı. Silahın metruk bir binada ele geçirildiği ve yapılan incelemede olay yerinde bulunan boş kovan ile silahın eşleştiği öğrenildi. Zanlıların bu hafta içerisinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.