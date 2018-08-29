Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Savunma sanayiinin öncü projeleri arasında yer alan MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen 3’üncü gemi Burgazada Korvetinin önümüzdeki ay Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor. Dört gemiden oluşan MİLGEM projesinin 3’üncü gemisi Burgazada 2016 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle denize indirilmişti.

İLK YERLİ HARP GEMİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi MİLGEM Projesinde gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemlerde azami oranda yerli sanayi imkânları ile karşılandı. MİLGEM, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip bir su üstü harp gemisinin tasarım ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile millî imkânlar kullanıldı.

2 BİN 400 TON AĞIRLIĞINDA

MİLGEM, muhtemel savaş durumunda, düşmana daha çok yaklaşabiliyor ve radarda daha geç tespit ediliyor. Boyu yaklaşık 100 metre olan üçüncü savaş gemisi Burgazada’nın genişliği yaklaşık 15 metre. 2 bin 400 ton ağırlığındaki geminin, 6 bin 450 kilometrelik menzili bulunuyor. Burgazada’da kullanılan mühimmatlar arasında ise 8 x Harpoon Blok 2 SSM BB, 1x76 mm, OtoMelara, Makineli tüfek platformu, 21 gözenekli RAM PDSM bulunuyor.

KINALIADA DA YOLDA

MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen 3’üncü gemi Burgazada Korvetinin 27 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi beklenirken, projenin ilk iki gemisi Heybeliada ve Büyükada hâlihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetinde bulunuyor. Projenin 4’üncü gemisi Kınalıada ise geçtiğimiz yıl temmuz ayında denize indirilirken, donatım faaliyetlerine devam eden geminin 2019 yılında Donanma’ya teslim edilmesi bekleniyor.