Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme dosyasına giren ByLock içeriklerinde, Kırşehir’de üniversitede okuyan kızının örgüt evinde kalmaya devam etmesi için devreye giren ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişinin mesajları da bulunuyor. Aynı zamanda FETÖ’nün kapatılan Dünya AŞ isimli şirketinde yurt müdürü olarak da görev yaptığı belirtilen K.A, ByLock yazışmalarında kendisinden üst birimdeki kadın H.A’ya bir örgüt evinde iki kız arasında tartışma yaşanması nedeniyle birini evden çıkardığını anlatıyor. Aynı konuyla ilgili ikili arasında ilerleyen zamanlarda geçen yazışmada H.A, evden çıkarılan kızlardan birisinin babası olan ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan kişinin bu duruma kızdığını söylüyor. H.A, mesajında, “Evini değiştirdiğin kızın babası Ankara’dan buraya gelerek görüşme yapmış. MİT mensubu olduğunu söyleyerek, ‘Ben de sizdenim, 17/25 Aralık sürecinden sonra birçok örgüt mensubunun ortaya çıkmasını engelledim, fişlenmelerini önledim. Kızımı nasıl evden çıkarırsınız’ diyerek çıkışmış. Sen hemen o kızı istediği eve yerleştir.” diyerek K.A’ya talimat veriyor. K.A. da “Tamam abla, söylediğin kişinin kızını istediği eve çıkararak yerleştirdim.” şeklinde cevap veriyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 9 yıl ceza alan H.A. ile K.A. arasında geçen ByLock yazışmalarında konu edilen ve kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı iddia edilen kişinin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.