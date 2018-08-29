Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, "Türkiye, ABD'nin bir eyaleti değil, bağımsız bir ülkedir. Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz" dedi. Resmi ziyaret için Litvanya'da bulunan Çavuşoğlu, ABD Kongresinden bir heyetin Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir soru üzerine, "Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü ABD'de farklı kurumlar var. Tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için Kongre üyeleri de var. Tabii FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir tarafa bırakmak lazım" ifadesini kullandı. Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, bu hava savunma sistemini başta ABD olmak üzere müttefiklerinden almak istediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi" diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin acil ihtiyacını karşılayacak bir müttefikin olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD Patriotları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile her gün ciddi tehditler, 'yok Kongre'den geçmez, yok şu olmaz bu olmaz' hep böyle şartlar koymaya çalışıyorlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Bunu anlamaları gerekiyor. F-35'in ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Türkiye de bunun bir parçasıdır. 'Ben istedim, Türkiye çıkar.' Bu yaklaşım yanlıştır. Kovboy filminde olduğu gibi 'Ben istediğimi yaparım.' derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur."

ALTERNATİF DEĞİL

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin dış politikasında Rusya'ya yöneldiğine ilişkin bir soruya "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir" cevabını verdi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının tek taraflı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD, Helsinki'de Rusya hakkında bir şeyler söylüyor. Sonra halktan ve kendi yönetiminden baskı gelince ertesi gün başka şeyler söylüyor. Türkiye, Washington yönetiminin hislerine göre her gün pozisyonunu mu değiştirecek? Bir ülkeye yönelik yaptırımlara neden katılmak zorunda olalım?"