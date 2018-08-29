Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında gözaltına alınan örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün serbest  bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez,  "silahlı terör  örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına  çarptırıldı. 

 Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu  sanık Sönmez ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, önceki celse alınan ara kararlar  gereği dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan Sönmez, Cihan Ergün,  Köksal Çelik, Ali Rıza Çam ve Kemal Açıkgöz'ün tanık olarak dinlenmesini,  Öksüz'ün üzerinden çıkan eşyaları iade eden kamu görevlilerinin yargılandığı dava  dosyasının incelenmesini ve firari sanığın nezarethanedeki görüntülerinin dosyaya  eklenmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Alp, Sönmez'in taleplerini bu aşamada yargılamaya  fayda sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti. Daha sonra son savunmasını yapan sanık Çetin Sönmez, aleyhindeki tanık  beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, hala kamu görevinde bulunan aynı  tanıkların mahkemede lehinde ifadeler kullandıkları söyledi. Örgütle ilgisinin  bulunmadığını savunan Sönmez, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne  sürerek, tahliye ve beraat istedi. Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin görüşünü  tekrarlayarak, Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar  hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Sönmez, "Tahliye ve beraat istiyorum. Suçsuzum."  dedi. Müzakerenin ardından, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı  açıklayan Alp, sanık Sönmez'in "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9  ay hapisle cezalandırıldığını kaydetti.