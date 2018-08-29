Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü kararlı operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK çöküşe geçerken, örgütün Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan terörist grupların başındakilere telsizle talimat verdi: "Ne pahasına olursa olsun ölüleri gizleyin."

SÖZDE LİDER KADROSUNA AĞIR DARBE

Son 18 ay içinde 4 bin 570'i Afrin'de olmak üzere aralarında kırmızı listeden 10, mavi listeden 17, yeşil listeden 26, turuncu listeden 21 ve gri listeden 173 olmak üzere toplam 8 bin 249 terörist etkisiz hale getirildi. Bozguna uğrayan terör örgütünün Kandil'deki elebaşıları, terörist gruplar arasında yaşanan moral bozukluğunu önlemek için öldürülen teröristleri ve sayılarını gizleme kararı aldı.

"CESETLERİ YAKIN, SAKLAYIN, UÇURUMDAN ATIN"

Kandil'deki örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ın terörist grupların başındakilere telsizle talimat verip, "Ne pahasına olursa olsun ölülerin askerin eline geçmesine müsaade edilmeyecek. Kayıp bilgisi ROJ'a (Kandil ana telsiz) saha kanallarından (tüm teröristlerin dinleyebildiği el telsizleri) aktarılmayacak" dediği belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; Karayılan operasyonlarda öldürülen teröristlerin cesetlerinin kaçırılarak saklanması emrini de verdi. Raporda örgütün Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı sırasında öldürülen teröristleri toplu çukurlara gömerek saklama taktiğini Türkiye sınırları içinde de yapma kararı aldığına yer verildi. Rapora göre geçen salı gecesi 'Rojhat' telsiz koduyla konuşan Murat Karayılan, Irak'ın kuzeyindeki ve Türkiye sınırındaki terörist gruplara şu talimatı verdi: "Size kesin talimatımdır. Sahanızdaki ölülerin askerin eline geçmesini önleyin. Gömün, uçurumdan atın, yakın, kaya oyuklarına sokun, taşların altına, mağaralara, ormanlık alanlara gömün. Cesetleri ortada bırakmayın."