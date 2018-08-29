Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan bin 79 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce 17 Ağustos 2018 günü saat 08.00’den 29 Ağustos 2018 günü saat 08.00’e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 183 bin 635 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 79’u yakalandı. 113 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklandı. 38 bin 84 otomobil kontrol edilirken 20’sinin çalıntı olduğu tespit edildi.

58 motosiklete ve 96 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldı, 966 şahsa ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda; 5 adet ruhsatlı tabanca, 70 adet ruhsatsız tabanca, 3 belgeli tüfek, 29 belgesiz tüfek, 44 adet kurusıkı silah, 14 adet kesici ve delici alet, bin 85 adet değişik çapta fişek, 532 gram uyuşturucu madde, 363 adet uyuşturucu hap, 3 bin 47 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.