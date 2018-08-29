Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gül, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) olan ilişkilerinin artırılmasına yönelik önemli bir toplantının yapıldığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin reformcu bir duruşa sahip olduğunu anlatan Gül, 23. ve 24. fasıllarda da yargı, güvenlik, adalet, özgürlük temelli başlıkların bulunduğunu, bunların da ele alındığını kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB hukuku alanında önemli iş birlikleri içerisinde bulunulduğunu aktaran Gül, bu konuda da yapılacakların değerlendirildiğini, söz konusu adımları atma iradesinin de süreceğini vurguladı.

Gül, daha güçlü hukuk sisteminin daha güçlü özgürlük ve demokrasi anlamına geldiğini bildirdi.

Gelecek dönemin yargıya güvenin artacağı ve yargının hızlanacağı bir dönem olacağını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"AB ile sürdürdüğümüz temaslar ve ortak projeler kapsamında 'Yargıda Hedef Süre' uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren de vatandaşlarımız nezdinde bu uygulama hayata geçecek. Yargı Reformu Strateji Belgemizi, kasım ayında güncellemeyi kararlaştırdık. Yargı reformu da AB'nin önem verdiği strateji belgesi, Türk yargısının bir anlamda yol haritası. Bu çerçevede de AB ile diyalogları da sürdürerek bu ortak çalışmaları hep beraber değerlendireceğiz. İnsan hakları ve özgürlüğü geliştirecek, daha fazla özgürlük daha fazla insan haklarını oluşturacak çalışmaları artıracağız."

"Eylem planı revize edilecek"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi eylem planının da güncelleneceğini aktaran Gül, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Hükümetimizin ortaya koyduğu eylem planı revize edilecek. Türkiye'deki uygulama alanlarına, insan haklarının daha da genişletilmesine yönelik ev ödevini, yol haritasını, eylem planını güncellemeyi hedef haline getirdik." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Gül, AB ile diyaloğun artırılmasının hedeflendiğine işaret etti.

Yeni hazırlanacak yargı reformunda neler bulunacağının sorulması üzerine Gül, AB'nin, Türkiye'deki uygulamalara yönelik önerilerinin hepsinin çalışma alanları içerisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS), uluslararası hukuka uygun bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Gül, hukuku, demokrasiyi ve adaleti geliştirecek tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

"Son 15 yıl için en düşük oranda"

Olağanüstü Hal'in (OHAL) 19 Temmuz'da sona ermesinin ardından derogasyonların kaldırıldığını hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

"Daha önce temel insan haklarıyla ilgili birtakım çekincelerimiz vardı. Artık OHAL hukuku değil, normal hukuk uygulanacağı için bu konudaki çekincelerimizi kaldırdığımızı da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bildirmiş olduk. Bu da AB ile bundan sonraki ilişkilerimizi daha rasyonel, olumlu seyre çevirecektir. OHAL sürecinde kurduğumuz OHAL Komisyonu, Avrupa Konseyi, AB ile iş birliği içerisinde diyalogları yaptık, her zaman olumlu şekilde rapor edilen bir konu ve çalışma olmuştur. Türkiye OHAL sürecinde de asla hukuktan taviz vermemiştir. OHAL'den sonra pozitif hava, yargı, demokrasi anlamında da yansıyacaktır. AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar, son 15 yıl için en düşük oranda. Şu anda, 'Türkiye'de insan hakları ihlali var' şeklinde yapılan müracaatlar, AİHM önünde 6 bin 400 tanedir. Bu, 15 yılın en düşük başvurusudur. Bu da Türkiye'nin, hukuk, insan hakları, evrensel hukuk çerçevesinde yoluna devam ettiğini gösteriyor."

Gül, Türkiye'nin demokrasisinin, Türk milletinin özgürlüğünün artmasına yönelik reformlara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.