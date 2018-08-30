Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumunca kurbanlık olarak Brezilya’dan Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 3 bin 959 büyükbaştan 50’sinin şarbon sonucu telef olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Tarım Bakanlığı şarbondan ölen hayvanların etlerinin imha edildiği ve piyasaya sürülmediğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, vakanın incelenmesi için talimat verdi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz ise, ithal edilen kasaplık hayvanlarda şarbon (Antraks) hastalığına karşı denetim ve kontrolün önemine dikkat çekti. İthal hayvanların çok sıkı denetime tabi tutulması ve bu kontrol zincirinde de herhangi bir aksamanın olmaması gerektiğini vurgulayan Onmaz “Aksi hâlde şarbon başta olmak üzere deli dana, mavi dil, Schmallenberg virüs gibi birçok hastalığı ülkemize ithal etmiş oluruz” dedi.



10 BİN HAYVANA AŞI YAPILDI

Gölbaşı’nda hastalık yüzünden Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerleri tarafından çiftlik yakınlarındaki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldı. Bu arada ekipler, itlaf edilen büyükbaşlardan örnekler alarak incelemeye gönderdi. Aynı gün çiftlik ve çevresi de, şarbon hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığınca ‘Bu mahallede şarbon hastalığı vardır’ yazılı levha asıldı. Aşı yapılan hayvanlar için 21 günlük bir süreç işletileceği ve çiftliğin bu süreçte karantina altında olacağı ifade edildi.