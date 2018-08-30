Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2012 yılında Özal’ın ölümü şüpheli bulunarak, mezarı açıldı. Adli Tıp raporunda naaşından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede Özal’ın zehirlendiğine dair kesin bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Savcı ve Adli Tıp Başkanı daha sonra FETÖ’cü olduğu için görevden alındı ve tutuklandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den yıllar sonra Turgut Özal itirafı geldi. Teröristbaşı, internete düşen videosunda şu ifadeleri kullandı: Bana yakınında bulunan birisi anlattı. Cuma namazı kılıyordu, ayağa kalkamadı. Ve sonra da yanındaki askerlikten ayrılama birisi ‘Katiyyen o bantta yürümeden dolayı değil, kendisini çekemeyenler tarafından zehirlendi’ dedi. Daha sonra bana krimilojinin başındaki doktor geldi. ‘Zehirlendi şeklinde rapor verecektik ama beni görevden aldılar’ dedi.



“KATİLİ ÖNCEDEN BELİRLEMİŞLER!”

Özal suikastıyla ilgili kitabıyla bilinen gazeteci Köksal Akpınar, FETÖ elebaşının sözlerini itiraf niteliğinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “FETÖ, Özal’ın otopsi raporunun Zirve Davasındaki gizli tanığın ifadelerine göre çıkmasını istiyordu. Yani Levent Ersöz ve Semra Özal’ı şüpheli yapmak istiyorlardı. Zira Ersöz, bu suçlama yüzünden müebbetle yargılandı ve beraat etti. Dolayısıyla dosyayı Zirve ye ve Hurşit Tolon’a kadar bağlayabileceklerdi. Ama bu olmadı. O kriminolojinin başındaki isim nasıl oluyor da terör örgütü liderine gidip, Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın bedeniyle ilgili yapılan incelemenin sözde akıbetinden bahsediyor. Tezgâhı çok sistemli bir şekilde kurmuş olmalarının itirafıdır bu. Katili önceden belirlemişler yani. Hakkında suç duyurusunda bulunulmalı”