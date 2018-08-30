Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Araştırmada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye karşı sert tavrını onaylıyor musunuz?” sorusuna 4 kişiden 3’ü ‘evet’ cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 62’si, Türkiye’nin ABD’nin ambargo ve tehditleri karşısında Rusya ile başta askerî olmak üzere ilişkilerini geliştirmesine destek verdi. Ankete katılanların yüzde 55’i, döviz fiyatlarındaki aşırı artıştan ABD Başkanı Trump’ı sorumlu tuttu. “ABD başta olmak üzere batının son dönemdeki Türkiye’ye karşı baskı ve olumsuz tavırlarına karşı sizi tatmin edecek en iyi cevap ne olurdu?” sorusuna vatandaşların yüzde 25’i “İncirlik Üssü’nün kapatılması” cevabını verdi. Af tartışmalarına ise katılımcıların yüzde 43’ünün sıcak baktığı belirlendi. “3. havalimanının adı ne olmalıdır?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 18’i “Recep Tayyip Erdoğan”, yüzde 15’i “Sultan Abdülhamid”, yüzde 12’si “İstanbul Yeni Havaalanı”cevabını verdi.