Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü. Görüşmeden kısa bir süre sonra Hulusi Akar'dan Menbiç ile ilgili açıklamalar geldi. Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

MENBİÇ AÇIKLAMASI

Akar, Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Menbiç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"(Menbiç) Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz."

"Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan, şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler."

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