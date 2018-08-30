Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre en az iki terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nin yaptığı açıklama şöyle: "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiş, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."