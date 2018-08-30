TSK'dan yapılan açıklamaya göre en az iki terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nin yaptığı açıklama şöyle: "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiş, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
Kuzey Irak'a hava harekatı! İki silahlı terörist etkisiz hale getirildi
30.08.2018 - 16:12 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, yaptığı yazılı açıklama ile Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgelerin imha edildiğini, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit ettiklerini açıkladı.
Etiketler : tsk,son dakika,zap bölgesi,terörist,
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