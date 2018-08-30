Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'daki geri gönderme noktalarına başvuru yapan Suriyeliler, yapılan güvenlik sorgusunun ardından araçlarla sınırın Suriye tarafına geçiyor.Günde ortalama 150 kişi dönüş için başvuru yaparken, dönüş rakamları, bölgedeki güvenlik durumuna göre değişiyor.

Bu yıl 30 bini aşkın Suriyelinin Hatay sınırından ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Kilis'teki işlemlerinin ardından terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşleri de devam ediyor.Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna gelen Suriyeliler buradaki işlemlerin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.Kilis'te günlük ortalama 50-70 kişi ülkelerine dönüş için başvuruda bulunurken, bayram için ülkelerine giden bazı Suriyelilerin de orada kalarak dönüş yapmadıkları öğrenildi.İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, yılbaşından bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 11 bin 8 Suriyelinin ülkesine kesin dönüş yaptığını bildirdi.