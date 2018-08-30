Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen 30 Ağustos resepsiyonunda konuştu. Konuşmasında İdlib'e değinen Erdoğan, "İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"SURİYE SINIRIMIZDAKİ TERÖR KORİDORUNU YIKTIK"

Tarihimizde Ağustos ayı zaferler ayı olarak ayrı yere sahiptir. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yıktık, oyunu bozduk.

"İDLİB KONUSUNDA RUSYA VE İRAN'LA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

İdlip'de yeni bir Halep faciasıyaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırıların çapı da büyüyor.

"ARTIK KARARLILIKLA İLERLEYEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ"

Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolaycaköşeye sıkıştırılabilen, Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malumkredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatifdereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz.

"SURİYE VE IRAK'TA UYGULANAN SENARYOYU KABUL ETMİYORUZ"

Ülke ve millet olarak bu onurlu duruşun bedelini bize ödetmeye çalışanlar olduğunu da biliyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede uygulanan senaryoyu kabul etmiyoruz. Herkes yaşananların farkında. Bizim mücadelemiz mazlumların ve mağdurların son umududur. Onlar için de başarıya ulaşmak zorundayız.