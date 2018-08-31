Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Suriye ordusunun muhaliflerin son kalesi İdlib’e yönelik saldırı hazırlığı devam ederken Ankara-Moskova ve Tahran hattında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. 17 Ağustos’ta Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’ya sürpriz ziyareti ile başlayan İdlib diplomasisi bütün hızıyla sürüyor. Son iki hafta içinde Ankara-Moskova hattında üst düzey diplomatik, askerî ve istihbari kritik görüşmeler yaşanırken bu süre zarfında Millî Savunma Bakanı Akar ile MİT Başkanı Fidan İdlib konusunu iki defa yüz yüze Moskova’daki muhataplarıyla görüştü. İkinci görüşmede Akar ve Fidan’a Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da eşlik ederken Türk heyetini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabul etti. Dün de Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar yine Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İdlib mevzuunda bir telefon görüşmesi yaptı. Ankara-Moskova hattında bunlar yaşanırken Tahran ile görüşmeler de sürüyor. Önümüzdeki hafta Tahran’da gerçekleştirilecek üçlü liderler zirvesi öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif önceki gün Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından kabul edilirken Bakan Çavuşoğlu ile de baş başa görüştü.



HALKIN UMUDU TÜRKİYE

Dünya, 3 buçuk milyon yaşadığı muhaliflerin son kalesi İdlib’e kitlenmiş durumda... Şehre yönelik muhtemel bir askerî operasyonda büyük bir insani dramın yaşanacağı öngörülüyor. Bir taraftan bölgedeki radikal örgütlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanılmasından, diğer taraftan ise Esad yönetiminin sivil yerleşim yerlerini hedef almasından büyük endişe duyuluyor. Ankara, sivil kayıp yaşanacağı ve yeni bir göç dalgasının başlaması endişesiyle İdlib’e yönelik topyekûn bir askerî operasyona karşı çıkarken Rus ve İranlı muhataplarına bu endişelerini iletiyor. Bölgede bulunan terör örgütleri, muhalifler ve sivil halkın ayırt edilmesinin ehemmiyetine vurgu yapan Ankara, Astana görüşmelerinde ateşkes bölgesi ilan edilen İdlib’de ateşkesin devam etmesi gerekliliğini hatırlatıyor.



AKDENİZ ISINIYOR

Bu görüşmeler sürerken bir yandan da Akdeniz’de sular ısınıyor. Rusya ve ABD bölgede donanmasının yoğunluğunu arttırdı. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığının Akdeniz’de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapılacağını açıklaması bölgede tansiyonu iyice yükseltti.

HULUSİ AKAR: Hedefimiz kurulan ateşkesin sürmesi

24 Haziran seçim döneminde Muharrem İnce’nin ‘Apoletlerini sökeceğim’ dediği Metin Temel Paşa orgeneralliğe terfi etti. Temel Paşa, yeni rütbesini Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın elinden aldı. Akar, takdim etme töreninde İdlib konusuna dikkat çekti. Törende konuşan Akar “Son zamanlarda, bir milyondan fazla kendi vatandaşını öldüren, katleden rejimin saldırıları bitmiyor. Karadan ve havadan İdlib’de masum insanların olduğu yerlere ateş ediyorlar. Bu konuda diplomatik ve askerî düzeyde gerekli temaslarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz” dedi. İdlib’de kurulan ateşkes düzeninin bozulmamasına işaret eden Bakan Akar “Üç buçuk dört milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, insani yardım çalışmalarının aksamadan yürütülmesine ve bu saldırıların durmasına gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalar bu günlerde çok büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilgili devletlerle görüşerek, konuşarak alacağı tedbirlerle bu saldırılara mâni olmaya gayret gösteriyor. İnşallah önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BM: Koridor açılsın

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, bölgede çıkması muhtemel büyük çaplı operasyonların insan kaybına yol açmaması İdlib’de sivillerin bölgeyi terk etmesi için güvenli bir koridor açılmasını istedi. Mistura, Cenevre’de basına yaptığı açıklamada “Ben şahsen fiziksel olarak, bu defa hükûmetle iş birliği içinde konuyla bizzat ilgilenmek için hazırım. Savaşın bitmesinin ardından insanların kendi yerlerine güvenle dönmesini garanti edecek şekilde çıkış koridoru oluşturulmasını gerekir” dedi.