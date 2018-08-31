Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yurt içi yapılanmasının yanı sıra yurt dışı yapılanması da mercek altına alındı. FETÖ’nün yurt dışı faaliyetlerini yakın takibe alan Başsavcılık, bu kapsamda tespit ettiği örgüt mensuplarının yakalanması için harekete geçti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kritik bir isim daha yakalandı. FETÖ’nün Hollanda kasası olduğu belirtilen B.Ş’yi Denizli’de ­gözaltına aldı. Örgütün Hollanda kasası olan B.Ş’nin faaliyetlerini gizli tanık beyanları ortaya çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, şüpheli B.Ş’nin Denizli’de olduğunu tespit etti. Denizli’de görevli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla B.Ş. yakalandı. Başsavcılık, B.Ş’nin örgüte yaptığı para transferlerinin tespit edilmesi ve banka hesaplarının incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurumuna (MASAK) yazı yazdı. MASAK raporunun tamamlanmasının ardından B.Ş’nin örgüte ne kadar para transferi yaptığı tespit edilecek. B.Ş’nin HTS kaydını da inceleyen savcılık, örgütte irtibatta olduğu kişileri de araştırıyor. Önceki gün Ankara Adliyesine getirilen şüpheli B.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.