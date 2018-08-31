Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Harp Okullarının, Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde toplanarak yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Erdoğan, bazılarının "Askerî okullar kapatıldı" diye propaganda yapığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

İşte burada olduğu gibi harp okullarımız, astsubay meslek yüksekokullarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece ihtiyaç kalmadığı için askerî liseler kapatıldı. Öğrenci sayısı 9 bin 500'ün üzerindedir. Sadece bu yıl üniversitemize bağlı okullara 4 bine yakın yeni öğrenci alınacak. Bunun kadar önemli bir başka husus da askerî okullarımızdaki eğitim öğretimin içeriğidir. TSK’mızın personel ihtiyacını karşılama konusundaki reformumuzu tabelayla sınırlı tutarsak kendi kendimizi kandırmış oluruz. Asıl buradaki zihniyeti değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin sürekli darbe ve cunta üreten değil, ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır. Millî Savunma Üniversitemizin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyorum. Ancak içerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum. Kurumsal açıdan yeniden yapılanma sürecini tamamladığımıza göre, artık tüm enerjimizi ve zamanımızı içerik üzerinde yoğunlaştırabiliriz. İnşallah önümüzdeki dönem çok büyük reformlara imza atılacak bir dönemdir. Türkiye’nin Millî Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir. Üniversitemizin, rektörümüzün tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyorum.



BİR AYAĞIMIZI BURAYA SIKI SIKI BASACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

Ordumuzu FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin düşmanı terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, her yönüyle yerli ve millî vasfını güçlendireceğiz. Bu mevzuda Millî Savunma Üniversitesi ve komuta kademesine güveniyoruz. Tarih bize bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu göstermiştir. Bu bedel sürekli tehdit altında olmak, sürekli teyakkuz hâlinde olmaktır. Coğrafya bir kaderdir. Biz de kaderimize razı göstererek ve burada hayatımızı sürdürmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Anadolu'dan başka gidecek yerimiz olmadığı gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. 15 Temmuz'da tüm gücümüzle vatanımızı savunduk. Kimi zaman terle, kimi zaman kanla yoğurduğumuz bu topraklar artık bizim ilelebet vatanımızdır. Bir ayağımızı buraya sıkı sıkı basacak, diğeriyle tüm bölgeyi tüm dünyayı dolaşacağız. Böylece kendimizle birlikte kardeşlerimizin, dostlarımızın, umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer alma, yarasını sarma imkânı bulacağız. İşte böyle bir Türkiye’ye tahammülleri yok. Alıştıkları için kendi yolunu kendi iradesiyle çizen Türkiye'ye tahammül edemiyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bize bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz.