Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astsubay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında ABD’ye çok sert mesajlar vererek “Biz anlaşmanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

5 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halis Demir kardeşimiz de bir astsubaydır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları arasındadır.

Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cearetle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek karakterdedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen ve tek yürek olan milletimiz bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir.

Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibi bir ordudur. Sizler bugün milletimizin 'peygamber ocağı' dediği böylesine şerefeli bir kurumun kapısından ilk adımınızı atıyorsunuz. Giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır. Hele Hele nasibinizde varsa gazilik ya da şehitlik mertebelerini hiçbir maddiyatla tarif edebilmek mümkün değildir.

TERCİHİMİZDEN ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ

Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Hep birlikte başı dik ve alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyoruz. Her tercih gibi bunun da elbette ki bir bedeli vardır. Bunu da şehit ve gazilerle ödüyoruz. Bu bedeli bazen uluslararası alanda çifte standartlara, ayrımcılağa ve haksızlığa uğrayarak ödüyoruz. Bu bedeli bazen ekonomik olarak ödüyoruz... Türkiye'nin kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.

Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor... Terörle mücadele yalnız bırakılan bir ülkeyiz.

VERMEZLERSE YA BAŞKA YERDEN ALIRIZ YA DA…

Ülkemize yönelik roket saldırıları yapılırken ve vatandaşlarımız ölüp yaralanırken bunlar ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini hemen geri çekiyorlardı. Kendimizi koruyabilmemiz için lazım olan ekipmanları bize vermezken, bize parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışına girdiğimizde 'sakın ha' diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve anlaşması bitmiştir, inşallah en kısa zamanda alacağız...

Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Vermezlerse ya başka yerden alırız ya da kendimiz üretiriz.

BURADAN ALNIN AKIYLA ÇIKACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR

Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.

DÖVİZ KURUNDAKİ İSTİKRARSIZLIK ÜLKEMİZE YÖNELİK BİR OPERASYONDUR

Hukuk içinde devam eden davayı bahane ederek Türkiye'yi ekonomik yaptırımlar altına sokmayı hiçbir şekilde izah etmek mümkün değildir. AB üyeliğinde o kriterleri nasıl fırıldak gibi döndürdüklerini biliyoruz. Ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmüyoruz. Her şey apaçık ortada. Biz artı ve eksilerimizin farkındayız. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.

Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. İhracatımız, istihdamımız artmaya devam ediyor. Turizm, ticaret tarihi rekorlar kırdı. Bu da geçer ya hu! Ekonomi yönetimimiz gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyoruz.