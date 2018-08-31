Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemeyen ABD'ye cevap verdi. Çavuşoğlu, "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.