Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemeyen ABD'ye cevap verdi. Çavuşoğlu, "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
31.08.2018 - 12:20 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,S-400,
578488 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578488.aspx
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