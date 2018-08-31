Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamarından satırbaşları şöyle;

- Bugün adını birlikte kazanacağız KOBİ Destek Kredisi kapsamında sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek isterim. Sloganlı seçilmesini ben önemli buluyorum. Temmuz'da başlayan ve Ağustos'ta zirveye çıkan ekonomik saldırılar karşısında şunu söyledik. Sonunda kazanacağız.

- Türkiye, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor.

- Bizler, atmamız gereken adımları çok ama çok biliyoruz. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık.

- Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve sağlık büyüme ve daha adaletli paylaşım üzerine başlattığımız değişimi önümzdeki dönemde göreceğiz.

- Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi söyleyebilirim.

- İhracatı artırma hedeflerine yönelik stratejiler izleyeceğiz.

-Kamudaki tasarruf sürecini çok daha güçlü devam edeceğiz. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımlar atacağız.

- Cari açık ve enflasyonda başarı için kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceğiz.

- Tasarrufu kamuda kültür haline getireceğiz. Çok çok kararlı bir irade var Türkiye'de.

- Alacağımız kararları OVP'de eylülde göreceksiniz.

- Enflasyon, cari açık mücadelesi, ekonominin tüm alanlarında, tarım sanayi, her alanda temel hedefler paydaşların sorumluluğunda olacak.

- Net bir art niyetle bankalarımızı hedef alıyorlar...

- Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz, 7/24 sahadayız, güçlü refleksler geliştirmek, planları hayata geçirmek zorundayız.

- Reel sektörümüzü de sonuna kadar desteklediğimizi her yerde ifade ettik. Güçlü refleksler geliştirmek ve planları hayata geçirmek zorundayız.

- KOBİ Destek Kredisi ile kazanma idealine devam ediyoruz. Odalar ve Borsalar mevduatlarını bahsi geçen 8 bankamıza yatırdı.

- Bugün yaşadığımız süreç bizimle birlikte dünyaya da bir fotoğrafı net olarak gösterdi. Dolar güvenilirliğini her geçen gün yitirmeye başladı. Artık ülkeler bu duruma karşı yeni ve farklı arayışlar içine giriyor.

- Doğrudan saldırılara karşı TL'yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğini artırmak için bir aksiyonu daha devreye arıyoruz. Bunun için TL mevduatlarda stopajlarda indirime gittik.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından notlar;

- Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

- TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

- Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.

- Piyasaları takip ediyoruz. Dayanışma ruhunu yakalamış Türkiye, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmaya devam edecektir.

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