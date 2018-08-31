İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 15'ini yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.