Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 