Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Yüksekova'da 1 askerimiz şehit oldu
31.08.2018 - 15:00 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.
Etiketler : Hakkari,yaşam haberleri,
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