Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Av yasağına mutlaka uymalıyız. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla ve ilgili tüm kurumlarımızla bu konuda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.