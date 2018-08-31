Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Av yasağına mutlaka uymalıyız. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla ve ilgili tüm kurumlarımızla bu konuda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." dedi.

 