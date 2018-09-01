Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Mahallî seçimler için hazırlıklarını hızlandıran AK Parti, kayyum atanan belediyeler için de özel çalışma yapacak. AK Parti Yönetimi, terörden temizlenerek milletin hizmetinde çalışmaya başlayan belediyelere özel önem veriyor. Şu anda kayyumlar tarafından yönetilen belediyelerin AK Parti’nin belediyecilik anlayışı ile tanışması için bu bölgelere aday seçimi titizlikle yürütülecek. Bu belediyeler için gösterilen adaylar o yörenin sevilen ve halkta karşılığı olan isimler arasında seçilecek. Bazı belediyeler için bu özelliği taşıyan isimlere aday adayı olması teklif götürülebilecek.



DAHA FAZLA PROPAGANDA İMKÂNI

Bu belediyelerde kayyum döneminde yapılan yatırımlar vatandaşa en ayrıntılı şekilde anlatılacak. Terör örgütüne kaynak aktarmak için kullanılan belediyelerin, kayyumlardan sonra kaynakları halkın hizmetine sunduğu seçim süresince hatırlatılırken; bu bölgeler için yeni projeler hazırlanacak. Kayyum belediyelerde seçim sürecinin verimli ve etkin kullanılması için öncelikli olarak bu belediyelerin adayları açıklanacak. Bu şekilde adaylara daha fazla propaganda imkânı sağlanacak. Adaylar seçim süreci boyunca ev ev kapı kapı “Terör yerine halka hizmet verilmesi hâlinde o bölgelerde yaşam kalitesinin arttırılacağı” anlatacak. Seçim hazırlıklarının konuşulduğu AK Parti MYK’sında kayyum olan belediyelerle ilgili çalışmalar da ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bu belediyelerin bir daha terör örgütünün kontrolüne geçmemesi için bu bölgelere önem verilmesi konusunun değerlendirildiği belirtildi.