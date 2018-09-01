Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistinli mültecilere  temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler  Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik mali katkısını  sonlandırması kararının Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması  vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin aldığı karar, beş  milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu  karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması  vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve sağlıktan istihdama kadar uzanan  geniş bir yelpazede Filistinli mültecilerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması  işlevini üstlenen UNRWA'nın uluslararası toplumun mazlum halklarla dayanışmasının  önemli sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, "ABD'nin  UNRWA'ya yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük  hayal kırıklığına neden olmuştur" değerlendirmesinde bulunuldu.

UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuğun eğitim görmekte  ve bir milyona yakın Filistinlinin UNRWA'nın acil gıda yardımlarına muhtaç  durumda hayatlarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu şartlar altında,  UNRWA'nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum  açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir." denildi.

Bu hususların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Üst Düzeyli  görüşmeleri marjında 27 Eylül 2018'de New York'ta, Türkiye'nin yanı sıra Ürdün,  Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin eş ev sahipliğinde BM Genel Sekreteri ve  UNRWA Genel Komiseri'nin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ayrıntılı  şekilde ele alınmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkıyla her alanda tam dayanışma içinde bulunan ve  UNRWA'nın Danışma Komisyonu Başkanlığını yürüten Türkiye, UNRWA'ya destek olmak  için her türlü gayreti göstermeye kararlılıkla devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya mali  yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. Nauert, ocak ayında  ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük  kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini"  kaydetmişti.