Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşadamlarımızın ufkunu buralarda derinleştirecek olursak çok kısa zamanda Kırgızistan bizim elde ettiğmiz birikimleri buraya da taşımız oluruz.

Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu. Bugünkü görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Deneyimlerimizle her zaman için Kırgızistan'ın yanında olacağız.