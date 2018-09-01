Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak basınında yer alan habere göre Irak yönetimi, Suriye’nin Lazkiye kentindeki Rus askeri üssüne doğru giden bir Rus askeri uçağının, Irak hava sahasını kullanmasına izin vermedi. Irak’ın izin vermemesi üzerine Rusya’ya ait uçağın İran hava sahasını kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı. Haberlerde uçağın Irak hava sahasını kullanmak için ikinci defa izin istediği ancak Iraklı yetkililerin bunu ikici kez reddettiği belirtildi.

Irak basınında yer alan bu haberle ilgili ne Irak ne de Rusya Savunma bakanlıklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.