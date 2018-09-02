İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle 22 kişi başvuru yapmıştı. Yapılan başvurular sonucunda kurbanın alındığı eski Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina alında alındı. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın sabah saatlerinden itibaren aşılanması bekleniyor. Öte yandan jandarma ekipleri şarbon hastalığı taşıyan hayvanın nereden alındığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Şarbon nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı
02.09.2018 - 04:01 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Silivri’de şarbon şüphesiyle 2 mahalle karantina altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 3 bin 500 hayvanın aşılanması bekleniyor.
Etiketler : karantina,şarbon,
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