Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan liderleri katıldı.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı.

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı.

Erdoğan'a zirve esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

Bu arada, Başkan Erdoğan'ın, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ile samimi şekilde sohbet etmesi dikkati çekti.

ERDOĞAN: DOLARA OLAN BAĞIMLILIK ENGEL OLMAYA BAŞLADI

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir. Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir.

Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. Son dönemde uluslararası teamül, prensip, kuralların hoyratça ihlal edildiği dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim"