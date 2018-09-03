Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenlediği 2018 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 106 bölgede 45 bin hisse kurban kesti. Vekalet yoluyla teslim aldığı kurbanlıkları ‘Kardeşinle paylaş’ diyerek çıktığı yolda 2 milyon mazlumun sofrasına ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar aracı kurum olmadan ilk elden yoksullara ulaştırıldı. Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı ise İslami usul ve kaidelere göre Afrika, Asya ve Balkanlar'da gerçekleşti. Medreselerinin bulunduğu 33 ülkedeki talebelere bayramlık hediye edildi.

İDDEF, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları Müslümanların yaşadığı muhtaç bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönülden gönüle bağ kurdu, paylaşma ve yakınlaşma duygularını pekiştirdi.

Bağışçılar Kurbanının Nerede Kesildiğini Öğrendi

Bayramda kurbanı kesilen bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderildi. Bununla birlikte bağışçılar www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebildi.

İDDEF Kurbanları Nasıl Kesti?

Kurban kesilecek 3 kıtadaki 33 ülkeye İDDEF görevlileri bizzat iki ay öncesinden gitti. Titizlikle seçilen kurbanlıklar satın alındı. Kurban bayramında ülkelere giden görevliler kurban organizasyonunun başında bulundu. Bayram namazının ardından İslami usul ve kaidelere göre kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kesilen etler veteriner kontrolünden geçirildi. Kurban kesildikten sonra ise bağışçılara SMS yoluyla bilgi verildi. Eşit bir şekilde pay edilen kurbanlık önceden belirlenen yüzbinlerce gerçek ihtiyaç sahibine tek tek elden teslim edildi.

3 kıtada kurban faaliyetlerinde bulunan İDDEF, cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında projelerini sürdürürken, yıl boyunca bağışçıların adak, akika ve şükür kurbanlarını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.