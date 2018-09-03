Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya casusluk yaptığı ve suç işlediği iddialarıyla 35 yıl hapsi istenen ve İzmir'in Konak ilçesinde ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Brunson'un evinin balkonuna Türk bayrağı astığı görüldü. ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan Brunson, sağlık sorunları sebebiyle cezasını evde çekmeye devam ediyor.