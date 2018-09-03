Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, son baharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.