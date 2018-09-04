Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başkan Yardımcılarını belirleyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yapılan ilk koordinasyon toplantısı ile başkan yardımcılarının sorumlu oldukları bölgeleri ve illeri belirledi. Bu hafta yapılacak toplantılarla aday adaylarıyla ilgili kriterler ve yapılacak çalışmalar netlik kazanacak.

Diğer taraftan genel seçimlerin ardından 81 ilin fotoğrafını çekerek o illerin ve bölgelerin sorunlarını belirleyen AK Parti Yönetimi, adaylarını belirlemeden önce tekrar sahaya iniyor. AK Parti, yapılan anket çalışmaları ve hazırlanan raporlarla birlikte ortaya çıkan sonuçları bir kere daha yerinde görecek. Bu kapsamda AK Parti kurmayları, adayları belirlemeden önce bölgelerindeki vatandaşları tekrar dinleyecek.



İSTEKLERE KULAK VERİLECEK

AK Parti kurmayları, belediye başkanlarına yönelik olumlu olumsuz tepkilerle vatandaşın nabzını tutacak, şehrin isteklerine kulak verecek. Vekiller şehrin eksikliklerini, vatandaşın taleplerini, vatandaşın isteyip de gerçekleşmeyen taleplerini hem teşkilata hem vatandaşa hem de sivil toplum örgütlerine tekrar soracak. Çıkan sonuçlar rapor hâline getirilecek. AK Parti bu şekilde daha emin adımlarla yerel seçimlere gitmeyi ve adaylarını buna göre belirlemeyi planlıyor.