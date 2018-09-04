Son dakika haberine göre, Yenikapı-Hacıosman metrto hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi.
Yenikapı-Hacıosman metrosunda arıza! Seferler Taksim aktarmalı yapılıyor
04.09.2018 - 08:47 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı - Hacıosman metrosunda meydana gelen teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor.
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578937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578937.aspx
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