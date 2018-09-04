Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, sınır birliklerine ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.