Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.



Yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında 04.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.