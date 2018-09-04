Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan mevkidaşı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında knuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırtınalı günler yaşıyoruz zaman zaman ama diyaloğu çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışını gerçekleştiriyor.

İki bakan burada düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Türkiye ve Yunanistan coğrafyamızın ve tarihin kilitlediği ülke. İki büyük medeniyeti temsil ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Her iki ülkede de sayısız kültürel mesajlar var. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı yakınlaştırıyor. Anlaşamadığımız günler var, fırtınalı günler yaşıyoruz zaman zaman. Ama iş birliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Görüş ayrılıklarımız sır değil. Yunanistanı hedef alan darbeciler ve hainler bizim ülkemizde barınamaz. İzin vermeyiz."

Yunan Bakan Kocias ise "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" ifadelerini kullandı. (NTV)