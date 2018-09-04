Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar'ın, Jeffrey'i kabulünde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
04.09.2018 - 14:55 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey',
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