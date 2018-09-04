Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla darbe üzerine darbe alan PKK'da çok önemli isimler birer birer etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde yöneticileri de teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 1'i sözde yönetici 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

"BUNDAN SONRA CANIN BİZE EMANET"

O ana ait görüntülerde PKK'lı teröristleri teslim alan komutanın yaptığı konuşma örgüte adeta insanlık dersi veriyor. Komutanın, PKK'lı teröristlere, "Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş. Akıllı durursanız ateş kullanmayız, akıllı durmazsanız yapacak bir şey yok, görevimizi yerine getiririz" dediği duyuluyor.