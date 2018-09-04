Ankara istikametinde ilerleyen plastik üretiminde kullanılan malzeme  yüklü İrfan Çakır yönetimindeki 34 GS 9975 plakalı kamyon, lastiği patladığı için  emniyet şeridinde park halinde bulunan Mahfuz Bingöl'ün kullandığı 34 RE 7871  plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yahya Dinlemez olay yerinde  hayatını kaybederken, oğlu Fatih Dinlemez ağır yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan otomobil sürücü Bingöl'e ambulansta müdahale  edilirken, kamyon şoförü Çakır da ambulansla hastaneye sevk  edildi.  Fatih Dinlemez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.

Kontrolünü kaybederek devrilen kamyondaki çuvallar, yola dökülürken,  kaza nedeniyle yol kapandı, trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye  başladı.