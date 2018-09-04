Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis’e batı ve doğu illerinden gelen tank ile fırtına obüs topları, Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Elbeyli üzerinden tank ve fırtına obüs toplarının Münbiç sınırına gönderildiği bildirildi.