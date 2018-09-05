Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Suriye’de son dönemdeki gelişmeler ve terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ele alındı. Bu kapsamda, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulandı ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.” Jeffrey daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ise Jeffrey’in Türkiye temaslarında, ABD’nin, Esad rejiminin İdlib’e yönelik bir askerî saldırısının Suriye’deki krizi tırmandıracağı, sivillerin hayatlarını ve siyasi çözüme ulaşılmasını tehlikeye atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü tekrarladığını bildirdi.

ABD’li temsilci Jeffrey’in başında bulunduğu heyet, Ankara’ya gelmeden önce İsrail’i ziyaret etmişti. Jeffrey burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.