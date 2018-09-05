Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Teröle mücadeleden siyasete kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'a enflasyondaki yükseliş de soruldu.

TEK HANEYE GELİR



Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var.

YATIRIMCI ÇEKİNMİYOR



Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor.

BUNLARI AŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ



İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız."