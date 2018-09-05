Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın operasyonlara başlamasının ardından Türkiye de önlemlerini artırıyor. Bingöl 49. Komando Tugayı'ndan komando birliklerini gönderen TSK, aynı bölgeye toplar da sevk etmeye başladı.

BÖLGE GÜVENDE TUTULACAK



Kilis’e batı ve doğu illerinden gelen tank ile fırtına obüs topları, Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Elbeyli üzerinden tank ve fırtına obüs toplarının Münbiç sınırına gönderildiği bildirildi.