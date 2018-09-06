Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz polisi, İngiltere için çalışan Rus kökenli ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı kimin zehirlediğini altı ay sonra tespit etti. Faillerin Rusya askerî istihbarat servisi GRU için çalışan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduğu duyuruldu. İngiltere ve Rusya arasında derin çatlaklar oluşturan, birçok ülkenin dahil olduğu kriz şöyle gelişti: Emekli askerî istihbarat subayı olan Sergey Skripal ve kızının İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktı. Skripaller, 2006'da Rusya'da hapse mahkûm edildi. İkili 2010'da Washington ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakıldı.

RUSLAR SINIR DIŞI

Baba ve kız soluğu İngiltere'de aldı. Ancak, iki ajan 4 Mart 2018 tarihinde sinir gazıyla zehirlendi. Londra karıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, zehirli maddenin Rus yapımı olduğunu, suikast girişiminin de büyük ihtimalle Ruslar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İki ülke arasında gerilim çıktı. İngiltere acilen 23 Rus diplomatı sınır dışı etti. İngilizlerin öncülüğünde başlatılan kampanyaya 17 ülke katıldı. 60’ı ABD’de olmak üzere 100'den fazla Rus diplomat Batı ülkelerinden gönderildi.

250 POLİS ÇÖZDÜ

İngilizler olayı aydınlatmak için 250 polis görevlendirdi. Kameralar didik didik edildi. Bin 400 görgü şahidinin ifadesine başvuruldu. Dedektifler 11 bin saatlik bir çalışmanın ardından, ajan baba ve kızını, Rus ajanları Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un öldürmeye çalıştığını tespit etti. 2 Mart'ta İngiltere'ye ulaşan ajanların, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal ile baba ve kızını zehirledikten sonra o gün Moskova'ya döndüğü belirlendi. Polis her ikisi de 40 yaşlarında olan ajanları, fotoğraflarını yayınlayarak ifşa etti.